Připomínáme si 130 let od zahájení provozu na naší trati

Roku 1883 přednesli zástupci měst Odry a Vítkov tehdejšímu ministru obchodu ve Vídni žádost, aby říšská vláda při prodloužení licence společnosti Severní dráhy stanovila podmínku vybudovat železniční trať ze Suchdolu nad Odrou přes Odry do Vítkova. Až roku 1885 bylo žádosti vyhověno a vybudování lokální trati Suchdol n. O. - Odry - Vítkov - Budišov nad Budišovkou. bylo stanoveno jako podmínka pro prodloužení licence. Původní záměr vybudovat úzkokolejnou trať narazil na odpor těchto měst, proto bylo rozhodnuto postavit železnici s normálním rozchodem.

Vlastní stavba lokální dráhy byla zahájena na jaře roku 1890 a dokončena již 15. října 1891. Spolu se železnicí byl do provozu uveden v Odrách, ve Vítkově a v Budišově n. B. telegraf. Pamětníky zahájení provozu v roce 1891 jsou stávající nádražní budovy v Odrách, Vítkově i v Budišově n. B. a budovy železničních zastávek v Jakubčovicích nad Odrou, v Klokočově, v Čermné ve Slezsku a ve Svatoňovicích.

Lokální železniční trať Suchdol n. O. - Budišov n. B. od počátku sloužila osobnímu i nákladnímu provozu. Přiváželo se po ní uhlí a suroviny pro vznikající průmysl, odváželo se po ní dřevo, kámen a produkty továren. Ve druhé polovině 20. století tato trať získala na významu při rozvoji cestovního ruchu. Lákavou se stala zejména pro obyvatele průmyslového Ostravska, již se do Nízkého Jeseníku často vydávají za rybolovem, trampingem, pěší turistikou či cykloturistikou.

Železniční trať vede z Moravské brány do Nízkého Jeseníku, který je z hlediska cestovního ruchu neprávem opomíjen. Údolím řeky Odry trať prochází Oderskou kotlinou s městem Odry a u železniční zastávky Heřmánky odbočuje do údolí říčky Čermné k Vítkovu, odkud vede přes Čermnou ve Slezsku a Svatoňovice Vítkovskou vrchovinou do údolí říčky Budišovky k městu Budišov nad Budišovkou, kde tato trať končí. Trať prochází pestrou zemědělskou krajinou se zalesněnými údolími a z náhorní roviny Nízkého Jeseníku nabízí kouzelné výhledy např. až na Velký Roudný nebo Praděd.

Trať má dodnes velký význam nejenom pro obyvatele Vítkova, ale i okolních obcí a měst. Spojuje naši oblast s důležitým železničním uzlem v Suchdole nad Odrou. Postupně dochází k rekonstrukci historických nádražních budov. I ta naše vítkovská se po nedávné rekonstrukci vrátila do své původní krásy. Zejména při nepravidelných jízdách historických vlaků se mohou cestující nechat unášet malebností přírody a obdivovat nádražní budovy. Trať je dlouhá 29 km a řadí se mezi ty s největším stoupáním (až 2,8%).

Moc mě baví jezdit z Vítkova do okolí vlakem. V létě jsme i s rodinou vyrazili na celodenní výlet, kdy jsme kombinovali jízdu vlakem a turistiku. Rád bych pozval všechny příznivce vlaků a turistiky k návštěvě Vítkova. Ani cyklisté nepřijdou zkrátka, protože svá kola mohou přivézt po kolejích, a kam se nedostanou vlakem, dojedou na kole.