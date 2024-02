Aktivisté milují atmosféru konce světa, jako před 600 lety radikální husité. Ovlivňuje to i média. Ta šíří zprávy typu, že minulý rok, měsíc, den byl nejteplejší v měřené historii. Aniž by někdo rozebíral, podle jaké metodiky se globální teplota za rok, měsíc, ba den zjišťuje. V souboji mediální přitažlivosti vyhrávají aktivisté nad vědci. Tím spíše sledujme, co vědci sdělují. Třeba klimatolog Radim Tolasz na webu Lidovky.cz.