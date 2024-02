Názor

Vzpomenete si ještě na „zelené mužíčky“? Byla to přezdívka pro ruské vojáky, kteří před deseti lety v neoznačených uniformách obsadili klíčová místa na Krymu. Prezident Vladimir Putin zpočátku popíral, že by šlo o jeho muže, později to ale přiznal v ruském televizním dokumentu.