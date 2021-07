LÉKO: Nihilismem proti deltě

Nebezpečnou koronavirovou mutaci delta už zaregistrovali v 92 zemích. Je mnohem nakažlivější než ty dřívější a jedinou účinnou ochranou proti ní je očkování. Přesto část obyvatelstva, zhruba pětina lidí, vakcíny odmítá.

I když je jasné, že další vlna pandemie může mít ničivé ekonomické důsledky a působit vážné zdravotní problémy v řadách nenaočkovaných, takzvaní odmítači jsou neoblomní. Právě tato skupina obyvatelstva představuje nebezpečí nejen pro sebe, ale i pro své okolí, a dá se říct, že pomáhají šíření viru. Ve většině vyspělých zemí očkování dosáhlo svého stropu a vlády nevědí, jak dál přesvědčit občany, aby vakcíny neodmítali. Objevují se bizarní nápady, že odmítače stát nažene do očkovacích center tím, že je jednoduše uplatí. Například přímo penězi či nabídkou několika dnů placené dovolené.



Jenže tento typ lidí by za ochotu nechat se naočkovat chtěl čím dál víc. Místo tisícovky deset tisíc korun, tří dnů dovolené dva týdny a tak dále. S tím bych jako daňový poplatník souhlasil, ale pod podmínkou, že by takovému člověku byl následně odebrán občanský průkaz, což by mu znemožnilo jít k volbám. Jenže takový nápad by u Pavla Rychetského neprošel, takže zapomeňme na to. Možná, že by zafungoval návrh, že v případě, když se odmítač dostane do nemocnice, bude muset uhradit zdravotní péči ze svého. Den léčby na oddělení JIP stojí asi 60 tisíc korun, a když takový pacient po odchodu z nemocnice obdrží fakturu na milion za zhruba dvoutýdenní péči, jistě bude litovat, že si nenechal píchnout vakcínu včas. Bylo by to spravedlivé řešení, ale má to dva háčky: soud by to nedovolil a také je jisté, že tři měsíce před volbami by takový krok pro vládní strany znamenal prohru.

Hledají se odpovědi na klíčové otázky. Jak je možné, že ani více než 30 tisíc mrtvých a nedozírné ekonomické následky pandemie nedokázaly přesvědčit velkou část občanů, aby se nechali naočkovat? Jak je možné, že miliony lidí stále slepě věří bludům a konspiračním teoriím o viru a o vakcíně? Apel na vzájemnou odpovědnost je nesmírně náročné dostat mezi lidi, a ještě těžší je je o ní přesvědčit. Kde jsou kořeny toho, že vědomí mnoha lidí uchvátil tento zvláštní druh nihilismu?



Ti, co vakcíny odmítají, jsou aktivní jak v přijímání fake news, tak v jejich šíření. Mnozí z nich tráví spoustu času na internetu a s obrovskou posedlostí pátrají po zprávách, které jejich názor potvrzují. Stejně jako kuřáci a alkoholici, kteří vykládají příběh Winstona Churchilla, který hodně kouřil a pil, a přesto se dožil 91 let, i odmítači očkování mají svoje argumenty. Mládež se bojí, že když se nechá naočkovat, nebude mít děti. Někteří jsou přesvědčeni, že očkování je experiment na lidech, protože ve vakcíně je čip, který z nich udělá programovatelného robota. Jiní se obávají dlouhodobých vedlejších účinků a za očkováním vidí jen snahu farmaceutických firem zvýšit zisky. Mnoho lidí se nenechá očkovat jen ze vzdoru, jaký jsme pozorovali před léty, kdy hrdinou byl ten, kdo si v autě nezapnul bezpečnostní pás.

Vyvracet všechny fámy a lži, které se na sociálních sítích šíří, bohužel není v silách státu ani odborníků. Například teorii britského lékaře Andrewa Wakefielda, že po očkování vznikne autismus, se nedalo vymýtit, přestože byla mnohokrát různými odborníky vyvrácena a označena za nesmysl.

Jak tedy zabránit čtvrté vlně pandemie, která nás kvůli mutaci delta na podzim zřejmě nemine? Asi nijak. Lidé, jejichž první dojem z očkování byl špatný, už těžko změní názor. O to horší, když tento postoj sdílí i rodina, přátelé a bubliny na sociálních sítích. A kdo si myslí, že všichni odmítači jsou kreténi, co demonstrují na náměstích a večer jdou spát s čepicí z alobalu na hlavě, která prý brání proti technologii 5G, mýlí se. Mezi nimi je mnoho vysoce inteligentních a dobře informovaných lidí.

Připravme se tedy na těžký podzim, možná, že nás čeká další lockdown, tisíce dalších mrtvých a stamiliardové ekonomické škody. Jelikož lidi není možné donutit, aby se nechali naočkovat, miliony zůstanou z vlastní vůle navždy bez ochrany. A nikdo nedokáže tento stav změnit. Jestliže za osm měsíců se nenechali přesvědčit, nevěřme tomu, že v jejich hlavách do podzimu dojde k zásadní změně.