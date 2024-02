Podle Ganeshe si nejzajímavější věci, kterou Trump vůbec řekl po svém odchodu z funkce, nikdo nevšiml. Nebylo to chytlavé či provokativní, ale prozradilo to nejvíc. Když se ho v televizi Fox News loni v létě ptali, zda by bránil Tchaj-wan silou, řekl, že ostrov vydělal peníze díky polovodičům. „Vzali nám byznys,“ pravil.