Existují extremisté dobří a zlí?

Hned, jak na podzim převzal klíčovou pozici ve vládě, se pustil do velkého úklidu. Začal odvolávat elitní policejní velitele a přesouvat je co nejdál od metropole. Třeba policejní prezident Štefan Hamran, který už měl dávno zažádáno o odchod do civilu, se musel na poslední dva dny své policejní služby přesunout do východoslovenského Popradu. Některé policejní funkcionáře ministr přesunul navzdory opačnému stanovisku soudu. Zkrátka, nový ministr dělal, co viděl premiéru Robertu Ficovi na očích.