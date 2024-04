Názor

Už pár let razí politikou obava z „dezolátů“. Podle stereotypního obrazu jsou to starší a zaostalí obyvatelé venkova, snadno podléhající strachu: z války, zdražování či „zelené chudoby“. Prostě ti, které se na turné pokoušel oslovit ministr Rakušan. Ti, které Hillary Clintonová označila za bunch of deplorables. Ti, kteří volí Trumpa, v Německu AfD, u nás Rajchla, Okamuru či Babiše.