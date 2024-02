Prezident Pavel měl loni o Ukrajině pravdu. Skepse teď poznamenala i konferenci v Mnichově

Názor

Bylo to právě před rokem. Petr Pavel jel jako teprve designovaný prezident na bezpečnostní konferenci do Mnichova a byl z toho tak trochu rozruch. Alespoň v Česku a zdejších médiích. O rozruch se postaral sám svým výrokem k válce na Ukrajině: „Nechci se řídit nadějí či vírou. Nelze jen očekávat to nejlepší, je třeba, abychom byli připraveni na to nejhorší.“