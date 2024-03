Morava nebude? Vlajku a znak poslanci raději schovají

Jenže to vypadá, že se sněmovní státoprávníci (pozor, neplést s národovci) zalekli své odvahy a žádná oficiální vlajka Moravy či Slezska nebude. Prý poslanci nechtějí před volbami vytvářet nějaké téma štěpící společnost.

Jenže právě to je možná omyl, vždyť kdo by mohl mít námitky proti moravské vlajce, tato země má přebohatou historii a zdůraznění některých atributů z minulosti by nikoho nepoškozovalo a nikomu neposkytovalo výhodu. Na rozdíl od nulové spotřební daně na tichá vína, která je nemravem prosazeným stranou lidovou cílící na její moravské voliče.