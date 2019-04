Délka stavebního povolování je brzdou naší ekonomiky

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Bohužel současná délka stavebního řízení je velmi smutnou realitou. Naše postavení ve srovnání s dalšími státy se nelepší, právě naopak, a to rozhodně není správně. Česká republika má v tomto ohledu jeden z nejpomalejších procesů a je potřeba udělování povolení zefektivnit a zrychlit. Stavební řízení musí být co nejkratší.

Komplikovanost a zdlouhavost získání stavebního povolení má zásadní vliv na dvě oblasti – dopravní stavby a stavby bytů. Obě jsou zcela zásadní pro rozvoj celé naší země a současná délka stavebního povolování je tak velkou brzdou naší ekonomiky. A to musíme změnit.



Jako i v mnoha jiných případech, tak i u staveb je největším problémem přílišná byrokracie, která je dána i roztříštěností legislativy. Musíme zjednodušit celý proces a odstranit zbytečné papírování, čímž se zásadně vše urychlí. Vždyť nyní se žádost řídí několika desítkami různých zákonů a získání stavebního povolení u větších bytových výstaveb trvá i deset let, což má k dokonalosti i efektivnosti více než daleko.

Samozřejmě vítám fakt, že ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon. Otázkou je, jak se nyní vyrovná se všemi připomínkami, aby vznikl skutečně koncepční zákon. Druhou otázkou pak je, jak zákon bude fungovat v praxi. Na jednu stranu ano, chceme vše zrychlit, ale na druhou stranu si nejsem jistý, že fikce souhlasu, která znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, má to být považováno za souhlasné stanovisko, je tou nejlepší cestou. Nejen, že to povede k dalšímu časovému tlaku na úředníky, ale tento institut by mohl být i lehce zneužitelný.

Samozřejmě stavební zákon se netýká jen zmíněné bytové a dopravní výstavby, ale ovlivňuje i další oblasti. Jsem proto rád, že se nám daří alespoň částečné změny. Mám na mysli novelu vodního a stavebního zákona, která má podpořit opatření na posílení zadržování vody v krajině. Chtěli bychom tak zjednodušit administrativu a usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala reagovat na výskyty tzv. meteorologického sucha, které v posledních letech citelně trápí celé území České republiky.

Novela v únoru prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně. Navrhovaný zákon, jehož jsem jedním z předkladatelů, usnadní budování malých vodních děl a terénní úpravy sloužící k zachycování vody, které by se měly zařadit do jednoduššího režimu územního souhlasu, namísto územního rozhodnutí. Souhlas tak bude stavební úřad udělovat na základě kladného stanoviska vodoprávního úřadu. Současnou situaci musíme řešit opravdu urgentně a já jsem přesvědčen, že proces výstavby se díky novele zákona výrazně zrychlí. Můžeme zkrátit lhůty z několika let na několik měsíců. Doufám, že obdobného urychlení a snížení byrokracie se brzy dočkají nejen vodní díla.