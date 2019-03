Hospodští si mohou zažádat o popelník zdarma

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Myslím, že každý starosta usiluje o to, aby uklizené ulice, čisté parky a další veřejná prostranství byly tou nejlepší vizitkou jeho města. A i my v Náchodě se o to snažíme.

Významnou pomocí, bez které bychom to nezvládli, jsou úklidové čety v rámci veřejně prospěšných prací. Za jejich úsilí náleží velký dík, protože práce, kterou pro město dělají, je nesmírně důležitá a je opravdu vidět. Zajišťují různé činnosti od sběru drobného odpadu, úklidu ulic, parkovišť, ručního metení, po úklid nepořádku z živých plotů nebo hrabání trávy. To se jim snažíme i trochu ulehčit odpovídajícím vybavením, začátkem roku jsme pořídili akumulátorový rotační kartáč, který usnadní nejen úklid sněhu v zimních měsících, ale i metení v průběhu celého roku. Bohužel těchto pracovníků není momentálně k dispozici tolik, kolik bychom jich potřebovali. To však neznamená, že úklid zanedbáváme. Snažíme se především díky výměně ve vedení Technických služeb ještě lépe koordinovat úklidové práce ve spolupráci odborem životního prostředí a právě pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Novinkou je i umístění popelníků před restauračními zařízeními, které jsme vloni nabídli jejich provozovatelům a na základě jejich zájmu je zdarma před jejich podniky instalujeme.



Součástí úklidu a udržování čistoty je samozřejmě také svoz komunálního odpadu. Bohužel jeho množství stále roste. Není to problém jen Náchoda nebo České republiky, ale potýkají se s tím i další evropské státy. Evropský statistický úřad vydal na konci ledna zprávu, která porovnává množství vyprodukovaného komunálního odpadu v jednotlivých státech EU za rok 2017, a průměrné celkové číslo se vyšplhalo na 487 kg na osobu. Jen pro informaci, v roce 2016 to bylo 480 kg a v roce 2015 pak 477 kilogramů.

Česká republika patří dlouhodobě ke státům s nejnižší produkcí komunálního odpadu. S 344 kilogramy za rok 2017 na osobu jsme mezi unijními státy na třetím místě. I když to zní jako dobrá zpráva, některé důvody proč tomu tak je, nemusí být úplně pozitivní. Jedná se například o nelegální skládky, se kterými bojujeme na mnoha místech. Potěšující informací je ale fakt, že patříme ke špičce ve třídění. K těmto výsledkům přispívá každý z nás a je úkolem především místních samospráv motivovat občany, aby tomu tak bylo i nadále, množství odpadu rostlo co nejméně a končil tam, kde končit má. Nikdo přeci nestojí o to, abychom byli zavaleni odpadky.

Tak k tomu přistupujeme i v Náchodě. Nejenže již několik let nezvyšujeme poplatek za svoz odpadu, ale zároveň také poskytujeme našim občanům systém slev, díky kterým mohou za odpad výrazně šetřit. Čím dříve poplatky zaplatí, tím větší slevu mohou získat. Tento systém se nám v uplynulých letech osvědčil a je určitě dobrou motivací, aby lidé platili poplatky včas. Samozřejmě se snažíme také stále zlepšovat podmínky pro třídění, což znamená zajistit dostatečnou síť kontejnerů na tříděný odpad. Pravidelně také zajišťujeme jednorázové svozy nebezpečných a objemných odpadů. Tento „velký úklid“ se v Náchodě uskuteční v dubnu.