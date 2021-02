NOVÁČEK: A zase se nedohodli. Premiér a opoziční strany se míjejí

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) opustiv po konzultaci s prezidentem v pátek večer útroby Lánského zámku pravil k novinářům zhruba toto: Chtěl jsem jednat. Opakovaně jsem k tomu parlamentní opozici vyzýval, ale její představitelé odpovídali jen kousavými tweety a tiskovými konferencemi, na kterých mě napadali. Napadali mě i ve čtvrtek ze sněmovního řečniště. Z boje proti pandemii učinili, jako už před podzimními krajskými volbami, politické téma. Nemají ve skutečnosti zájem seriózně jednat, a proto už s nimi jednat nebudu.

Naopak velmi konstruktivní bylo dnešní společné rokování kompletní vlády s krajskými hejtmany. Oni budou mezi sebou debatovat ještě v sobotu a doufejme, že nejpozději v neděli dopoledne dospějeme s hejtmany k dohodě. Autor tohoto textu neumí stenografovat, ale snad obsah premiérových slov nepřekroutil.



Nemluvíme spolu

Asi dvacet minut po přenosu ČT 24 od Lánského zámku se uskutečnil telefonický rozhovor mezi autorem textu a předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem: „S panem premiérem jsem měl čest vidět se osobně poprvé minulou neděli večer, když nás s kolegou předsedou Pirátů Ivanem Bartošem přijal na naši žádost ve svém sídle v průhonické Sokolovně. Od počátku pandemie loni na jaře mě pan premiér k žádnému jednání, včetně toho na téma koronavirové hrůzy, nevyzval. Jednat s námi, s opozicí, projevil zájem, až když už měl díky postupu pandemie takříkajíc nůž pod krkem. Ve čtvrtek v 7:13 jsem dostal zprávu, že na půl devátou nás zve pan premiér k jednání. Jaká bude agenda nenapsal. To už nešlo nic zachránit,“ říká Vít Rakušan. Dodejme, že konání čtvrteční ranní schůzky iniciovaly opoziční strany. Ve středu večer daly premiérovi na srozumění, že když je k sobě povolá, budou s ním jednat.

Jak to dopadlo, nebudeme dopodrobna opakovat. Po šestihodinové debatě koaliční strany ANO a ČSSD podlehly spojeným silám opozice a vláda neuspěla se žádostí o prodloužení nouzového stavu na dalších třicet dní. Opoziční argument byl jednoduchý a srozumitelný: Nemá smysl pošesté prodlužovat vládě stav nouze, aby opět postupovala stejně, jako už pětkrát předtím. Jestliže křivky pandemické nákazy míří vzhůru, někde je chyba, a je třeba to dělat jinak, než jak to dosud vláda dělala.

Není pravda, že by opozice nepřicházela s návrhy. Třeba letos v lednu zveřejnil předseda Pirátů Ivan Bartoš návrh protipandemického zákona. Bez odezvy! Ostatně podobný i vládní návrh protipandemického zákona leží ve Sněmovně, aniž by se ho vládní koalice chopila, už od loňského jara. Protipandemický zákon by umožnil vládě a také hejtmanům a krajským hygienickým stanicím bojovat s pandemií variabilně a ne „na jedno kopyto“, jako je tomu podle nouzového zákona.

Nouzový stav ovšem v půlnoci ze včerejška na dnešek vyprší a mohlo by se stát, jak varuje pan premiér, že by se miliony lidí vydaly do obchodů, do „fitek“ nebo nevhodně jinam, kde by zvyšovaly pandemickou zátěž. S vědomím tohoto rizika zatlačili krajští hejtmani ještě během čtvrtka na „své“ politické strany, aby měly rozum a pokusily se přimět parlamentní opozici a vládní koalici k vzájemnému kompromisu. Kdyby totiž museli krajští hejtmani poté, co by přestal platit stav nouze, vyhlásit tzv. stav nebezpečí, v některých ohledech by jim na boj s pandemií chyběla síla i finanční prostředky.

Na rozdíl od stavu nouze by totiž všechna protipandemická opatření hradily kraje ze svých rozpočtů. Už tak v nich mají velkou sekyru poté, co vláda vyrovnává podnikatelům i jednotlivcům ztráty způsobené pandemickou krizí. Je-li, dejme tomu, státní podpora firmám a jednotlivcům v daném kraji 200 miliónů korun, tak zhruba 70 miliónů z ní připadá na krajský rozpočet. A paní ministryně financí už nemá zdroje na to, aby mohla rozpočtům krajů významně přilepšit.

Konečně jsou kraje slyšet

Vraťme se k oné pohnuté páteční chvilce, kdy se premiér vynořil z Lánského zámku. Celkem okatě novinářům sdělil, že s parlamentní opozicí se už bavit nepotřebuje, protože vláda navázala dělný kontakt s krajskými hejtmany. Společně hodiny zasedali a velmi si prý porozuměli. Hejtmani se měli radit ještě v sobotu, nicméně pan premiér naznačil, že do nedělního poledne by se mohli dohodnout. Na čem?

Krajští hejtmani by požádali vládu o to, aby vyhlásila stav nouze. Zdůvodnění nouzového stavu by se však nemohlo uspokojit s tím, jak jim ho loni na jaře opodstatnila vláda. Ústavní právník, profesor Jan Kysela, není sám, kdo zdůrazňuje, že žádost hejtmanů by musela být opravdu zdůvodněná jinými skutečnostmi, než jak to bylo loni jaře.

Tudy nejspíš cesta k lesu nevede. Parlamentním stranám nevadí, že „jejich hejtmani“ – čtyři za STAN, čtyři za ODS, jeden pirát, jeden lidovec, čtyři za ANO a jeden za ČSSD – porušili parlamentní linie „svých“ stran. Byli to totiž právě oni, hejtmani, kteří se od počátku pandemické krize loni na jaře dožadovali na vládě spolupráce a až dosud byli oslyšeni. Když si tentokrát bude vláda péči o „zdraví lidu“ domlouvat právě s hejtmany, sláva tomu!