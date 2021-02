PETRÁČEK: Stůj, okresní hranice. Co všechno evokuje vládní nařízení o omezení pohybu?

Bismarck řekl, že jen idioti se učí ze svých vlastních chyb – je lepší se učit z chyb cizích. Na tom něco je. Ale co dělat, když se vlastní chyby k poučení přímo nabízejí?

Mluví se o tom, že nynější uzávěra bude podobná té rok staré. Leč s rozdílem ve volnosti pohybu. Vláda zakáže pohyb mezi okresy, hlásal už ve čtvrtek titulek na webu. Stalo se.



Lekce z loňska zní, že restrikce se musí vyhlásit jednoznačně a srozumitelně. V březnu 2020 vláda zakázala „volný pohyb osob na území celé ČR“, což se muselo dodatečně vysvětlovat. Jak definovat „pobyt v přírodě“? Je to pro Pražany Prokopské údolí, či i Brdy? Až postupně se vyjasnilo, že do lesů stát biřice neposílá a používání roušek v nich nevynucuje.

Rozhodl-li stát o zákazu pohybu mezi okresy, může ho čekat větší šlamastyka. Okresy jako územně správní jednotky neexistují už dvacet let. Leckoho napadne, že by toho mohly využít soudy, ale to je, doufejme, spíše legrace. Horší je, že za ta léta vymizely hranice okresů z obecného povědomí i běžných map. Kdo používá webové Mapy.cz, musí s tím chvíli zápolit, ale pak do základní mapy hranice okresů dostane. A dozví se leccos zajímavého.

Představte si, že jste předsedou vlády, bydlíte v Průhonicích ve výspě okresu Praha-západ, chcete se chovat příkladně, ale též se projít ven. Na sever, západ ani východ nesmíte, tam je hranice Prahy či okresu Praha-východ. Takže vyrazíte na jihozápad, třeba na Posázavskou stezku. Pořád jste v rámci okresu i pravidel. Ale kráčíte-li po červené značce z Kamenného Přívozu na Pikovice, zjistíte, že asi kilometrový úsek cesty mezi Ovčínským a Třebsínským vodopádem probíhá okresem Benešov. Stůj, hranice okresu!

Samozřejmě že jde o nadsázku. Hranice okresů limitem pohybu být nemusí. Stát nebude stavět checkpointy na Posázavské stezce. Leč po loňské zkušenosti by měl tušit, že nestačí jen vyhlásit byrokraticky formulovaný zákaz, ale musí ho jednoznačně, srozumitelně a lidsky vysvětlit.