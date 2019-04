PETRÁČEK: Volíš styl, či politiku? Proč v Izraeli těsně vyhrál Benjamin Netanjahu

PRAHA Jako by nastala éra těsných volebních výsledků. Těsně vyhrál Donald Trump v USA, a ještě těsněji v Izraeli Benjamin Netanjahu porazil Bennyho Gance. Tak těsně, že výsledek ještě není definitivní a není zcela jisté, zda se „Bibi“ chopí pátého mandátu premiéra. Jenže těsný výsledek sám o sobě nedokládá rozdělenou společnost. I když je tato teze oblíbená, i když ji lze doložit z USA, Británie (brexit) či Rakouska, v Izraeli – a také jinde – platí jen velmi omezeně.

Netanjahu rozděluje společnost svým stylem, charakterem i arogancí, s níž pomíjí kritiku. A doba míří k tomu, že i parlamentní volby nabírají rysy zápasu dvou lídrů. Proto byl duel Netanjahu–Ganc tak vyrovnaný. V osobní linii voliči odmítli Netanjahuův styl, rétoriku i zneužívání moci. Ale neodmítli výsledky jeho vlády. Ty volby nerozhodovaly o politice. I kdyby zvítězil Ganc, ve svém postoji k Íránu je od soka nerozeznatelný. A co se týče postoje k Palestincům, Ganz sice oživil slovo „mír“, ale o „řešení v podobě dvou států“ nemluvil.



Izraelská společnost je rozdělená ve vztahu k osobám lídrů. Ale daleko méně rozdělená je ve vztahu k „Bibiho“ politice. Vnímá, že Izrael pronikl mezi nejrozvinutější země, je přijat do OECD, z dovozce energie se stal vývozcem (plyn), je velmocí startupů, digitálních technologií i umělé inteligence. I list Ha’arec, kritický k pravici, přiznává: Po dekády levice tvrdila, že dokud se nevyřeší problém s Palestinci, nebudeme mít prosperující ekonomiku a západní standard životní úrovně. Že Palestinci se budou bouřit a s Izraelem se bude zacházet jako s páriou. Jenže tento narativ se za deset Netanjahuových let vypařil.

Vyznění voleb odpovídá tomu, co loni napsal Bret Stephens do The New York Times: izraelskou levici a vizi palestinského státu nezničil Netanjahu, ale terorismus a raketové útoky. Izraelci si z toho odnesli dvojí poučení: dlouhodobě je oddělení od Palestinců nezbytné, ale momentálně je mír s Palestinci nemožný. Tento široce sdílený náhled stojí za podporou Netanjahuovy politiky, ne rozdělený národ.