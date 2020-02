HUDEMA: Pít jako Čech. Proti regulaci vytáhli výrobci alkoholu tradici

Když hrozí, že vám někdo šlápne na nohu, je nejlepší začít křičet dřív, než k tomu dojde. Vyhnete se tak následné bolesti. Přesně tím se teď řídí čeští vinaři, pivovarníci a vůbec výrobci alkoholu. Už delší dobu totiž hlasitě protestují proti omezení reklamy na alkohol plánovanému ministerstvem zdravotnictví, i když není vůbec jasné, jak omezení bude nakonec vypadat.

Výrobci alkoholu argumentují proti regulaci kromě její neúčinnosti či znevýhodněním domácích výrobců (byť omezení mají být pro všechny) hlavně tradicí. Především tisíciletou tradicí pití piva a vína, která podle Svazu vinařů „patří mezi nejvyšší hodnoty“. Na tradice, zvlášť ty dávné, se nemá sahat. A dávné jsou. „Češi vodu nepijí, leda v největší nouzi. I děti již v kolébce napájejí pivem,“ napsal například v 15. století papež Pius II. Záznamy z následujících století ukazují i to, že teplé pivo sloužilo i jako jídlo zapíjené studeným pivem.



Důvodem vysoké spotřeby alkoholu bylo ale tehdy to, že neexistovala lepší alternativa. Bylo zdravější pít pivo či víno, kde choroboplodné zárodky zabil alkohol, než vodu plnou bakterií. Vše se změnilo se zlepšením hygieny a novými technologiemi v 19. a 20. století. Pití alkoholu už není nutnost, ale zábava, a není to nic pro děti, kterým škodí. Právě proto chce ministerstvo omezit reklamu na alkohol. Zahraniční výzkumy totiž ukazují, že tím klesne spotřeba alkoholu u dětí a mladistvých a také nárazové opíjení.

Pokud je pravda to, co tvrdí výrobci alkoholu, totiž že chtějí zamezit pití nedospělců a že nejsme národem alkoholiků, neměla by jim navrhovaná regulace vadit. Jenže vadí. Proč? Buď lžou a pijící děti a alkoholici tvoří značnou část jejich zákazníků, nebo se bojí, že se časem omezení reklamy změní v celkový zákaz. Jako tomu bylo u cigaret. Což by výrobce alkoholu asi skutečně bolelo. Preventivní křik je pak způsobem, jak tomu zabránit, a dovolávání se pofidérních tradic hrajících na city je k tomu docela dobrým nástrojem.