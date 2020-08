Fontána slouží také jako mapa a orientační bod

PLZEŇ SLOVANY (Plzeňský kraj) V Plzni na Slovanech, ve druhém městském obvodu máme celkem čtyři pítka, jednu fontánu, jezírko, pumpu a přírodní průleh, který zadržuje vodu a půdu v krajině.

Pítka se nacházejí ve sportovním areálu Škoda sport parku, na Mikulášském náměstí, v parku Za Beruškou a na rohu ulic Liliová a Slovanská. Ve Chvojkovo lomech máme jezírko, na Koterovské návsi pumpu, na Božkovském ostrově přírodní průleh a před budovou naší radnice fontánu s ozdobnou mříži, jejímž zhotovitelem byl plzeňský výtvarník Rudolf Matějka se synem Tomášem. A u té bych se s dovolením zastavil.

Vznikla v roce 2006 a vyjadřuje symboliku ulic a náměstí na Slovanech. V podstatě tak slouží i jako mapa a orientační bod. V zimě se tato mříž kvůli bezpečnosti zakrývá dřevěnými rovnými deskami. Je to velmi oblíbené místo, u kterého se denně zastavují stovky lidí, rodičů s dětmi, senioři... Kdo z čtenářů vyrazí na výlet do Plzně, doporučuji naši fontánu navštívit. Stojí to za to.

S vandalismem nebo s případy, že by měl někdo tendenci tyto vodní zdroje znečišťovat se nesetkáváme. Občané jsou velmi ukáznění, za což jim děkuji. Co se týče kašen, vnímám, že ne každému se líbí, když ale budu mluvit za sebe, jsem jejich příznivcem. Zatím v našem obvodu žádnou nemáme, ale už jsem slyšel návrhy, že tady před úřadem by se něco takového také hodilo.