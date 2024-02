Názor

Zprávy z české politické scény mi v mysli nezřídka vyvolávají židovskou anekdotu o tom, jak se synovec ptá svého strýce, poslance parlamentu: „Jak se člověk stane úspěšným politikem?“ a dostává odpověď: „To chce velké sebezapření. Prvních sedm let se prostě musíš chovat jako svině.“ To ale mladému muži nestačí, a tak se ptá dál: „A co po těch sedmi letech?“, na což dostane lakonickou odpověď: „Během nich si zvykneš.“