Poslední slovo Jiřího Hanáka: Co není Evropa

23. listopadu 2019 5:00

Nevím, co všechno českému premiérovi jeho rádci neřekli. Určitě mu ale zatajili, co je a co není „Evropa“. Jinak by si nepořídil pytel a hůl a jako žebrák Chleboun Majorek, ovšem útočný žebrák, nevytáhl „na Brusel“ do boje za zachování sumy dotací pro Česko v původní velikosti.

Ono je to tak: Británie, vystupující z EU, byla druhým největším plátcem do jejího kohezního fondu. A z tohoto fondu (koheze, česky soudržnost, také přilnavost) se vyplácí dotace chudším členům EU, aby se co nejdříve přiblížili úrovní těm bohatším. Po odchodu Británie bude logicky onen dotační pytel chudší, menší mají být přirozeně i dotace.