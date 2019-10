Poslední slovo Petrušky Šustrové: Co s archivy?

11. října 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Když se řekne „kultura“, většina lidí si asi představí muziku, divadlo, filmy, galerie a (doufám) knížky. Já obyčejně myslím na kulturu slovesnou, psanou, a také historickou. Když je řeč o platech zaměstnanců v kultuře, myslívám většinou na knihovníky a archiváře, na ty se na můj vkus až příliš často zapomíná. Ale nehodlám se tady přimlouvat za zvýšení jejich platů, i když by si je jistě zasloužili. Jde mi o něco jiného.

Předešlu ještě, že jsem jednou v životě jako archivářka pracovala. Když mě po maturitě nevzali na vysokou, nastoupila jsem na úřednické místo do tehdejšího podniku Pražské papírny. Mým úkolem bylo zakládat listiny do podnikového archivu a bylo to zaměstnání dost příšerné.

Začínala jsem v šest ráno, odcházela v půl třetí a příšerně jsem se otravovala, poněvadž jsem v té pobočce měla práci jen na několik hodin měsíčně, nevím, proč na tu práci bylo vypsáno běžné místo. Většinu času jsem proseděla v archivu – byla to nevelká místnost s regály se šanony – a četla jsem si. Ne ty archiválie, ale knížku, kterou jsem si přinesla.

Jakmile jsem v Pražských papírnách po několika měsících skončila, pustila jsem celou tuhle „archivářskou“ zkušenost z hlavy. A dál jsem spokojeně měla za to, že v archivech (teď myslím ty velké, historické) je uložena naše Minulost.

Když jsem se před několika dny namanula u debaty, v níž se tři opravdoví archiváři dohadovali, co se má udělat s archivy, musela jsem si to nechat vysvětlit. Proč by se mělo s archivy něco dělat? Ty přece jsou, chodí se do nich hledat, jsou v nich uloženy všelijaké zásadní doklady. Jaké? No třeba Zlatá bula sicilská.