Poslední slovo Petrušky Šustrové: Smutný den

Názor

Nejradši bych nic nevymýšlela, nic nepsala, nic nečetla a nic nedělala. Nejradši bych zalezla do koutku postele, stočila se a spala a spala a spala. Ne proto, že bych byla nevyspalá, ale abych prospala tu nepříjemnou dobu a probudila se, až se to nějak změní k lepšímu. Zbytek zdravého rozumu mě ale varuje, že to hned tak nebude…