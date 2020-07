Poslední slovo Radky Kvačkové: Půl bilionu

21. července 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Mám trochu zbytnělý smysl pro zodpovědnost. Není to snad ještě nemoc, ale životní komplikace ano. Teď si například dělám starosti s tím půlbilionovým státním dluhem, co schválila sněmovna. Půl bilionu, říkám si, to máme přibližně padesát tisíc na každého včetně kojenců. Padesát tisíc za mě, padesát za muže, když vezmu v úvahu i děti a vnoučata, dluží naše rodina najednou skoro o půl milionu víc než dosud.

Poslední slovo Radky Kvačkové: Adopce Myslím, že ostatní spoluobčané si to tolik neberou. Někteří se podobnému způsobu uvažování dokonce smějí, ale já mám vůči dluhům respekt. Možná je zděděný po mamince. Ta si totiž pamatovala, že její tatínek, mlynář, strávil jednu noc dokonce ve vězení pro dlužníky. Prý než se všechno vysvětlilo. Nepochopila jsem úplně, co se mělo vysvětlit, ale tušila jsem, že věci vzala do rukou babička, která zvládla v životě všechno, včetně té příšerné krize ve třicátých letech minulého století, kdy se drama odehrálo.