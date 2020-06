Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Horší dvojka

3. června 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Moje máma, profesorka na střední škole, kdysi za totality hodnotila jeden rok svoje žáky knoflíky. Byl to pokus o alternativní motivaci studentů, domnívám se, nějaký předperestrojkový experiment možná, já byl ještě malý, takže si nepamatuju, co na to oni, co na to rodiče, co na to škola. Jediné, co vím, je, že nám ten rok doma nezbyly žádné knoflíky na přišívání a že jsem jednou v krizi musel po náhlém odloučení knoflíku k sepnutí kalhot použít textilem potaženou gumičku.

Bude to už tak čtyřicet let, ale knoflíky známky nenahradily. Známky nás provázejí stále dál, všichni předstíráme, že v sobě nesou něco podstatného, zvlášť když se vyskytují na vysvědčení. Že se z nich dozvíme něco o tom, co to které dítě umí, jaké je, k čemu mu bylo těch tisíc vyučovacích hodin, které za rok v lavici strávil. Všichni uvnitř víme, že jsou absolutně k ničemu, stejně jako počet hvězdiček, který dá recenzent filmu.