Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Vše za kontakt

Už je to pár týdnů, co jsem se začal zajímat o fenomén „všeho za odvoz“. Na počátku byla samozřejmě moje láska k planetě, touha dát starým věcem nový život a odlehčit skládkám a spalovnám (kecám, normálně skrblím).

Ale přiznám se, že poslední dobou neberu do ruky mobil v očekávání, jestli někdo konečně nedá za odvoz nějakou židli, která by se hodila k mému hráškově zelenému umakartovému stolku, který jsem získal za odvoz posledně, ale v očekávání, že se zas dozvím něco zajímavého o lidské povaze. A jaký příběh mi zas věc za odvoz napoví.

Nejdřív je potřeba říct, že věci za odvoz nebývají vždy jen za odvoz. Je to druh výměnného obchodu, v němž si prodávající odměnu předem určují. Nejčastěji pasívně agresívně („láhev vína potěší, není podmínkou“), jindy absolutně konkrétně („Vyměním cihly za balení granulek Taste of the wild Feline Rocky“) a jindy zas vzbudí v zájemci značnou míru nejistoty.