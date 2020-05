Poslední slovo Tomáše Baldýnského: Nestřílejte právníky

13. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Udělat seriál v době korony a nasadit kvůli tomu hercům na hlavy plastové krabice je pořád druhá nejšílenější věc, jakou jsem v životě udělal (ačkoli to se mění s náladou, protože někdy pozdě v noci si myslívám, že vlastně možná až třetí), ale lidi se koukají, ohlasy jsou dobré a nechci to zakřiknout, ale už to skoro vypadá, že ho příští týden dotočíme, za dalších čtrnáct dní doodvysíláme, zúřadujeme a budeme moci se zbytkem národa vykročit k nejistému zítřku.

Poslední slovo Radky Kvačkové: Seriál Koronavirus Do světa, který má být jiný, ale nikdo neví jak, do světa, v němž se budeme sžívat s virem, bát se cestovat i bližního svého, víc a víc zapomínat dezinfikovat si ruce a čekat, až se promoříme.