Koho odsoudit za podporu genocidy, koho ne? Devalvován je i širší smysl pro spravedlnost

Ve čtvrtek soud pro Prahu 6 zprostil obžaloby učitelku češtiny ze základní školy. Loni žákům ospravedlňovala ruský útok na Ukrajinu. Zprostředkovala jim ruský pohled. U soudu řekla, že to bylo v rámci hodiny zaměřené na mediální gramotnost, na rozdíl mezi skutečností a tím, co je v médiích. Je to rozšíření obzoru, nebo hnusná ruská propaganda? Pro většinu spíš to druhé, že. Ale podle soudkyně to není podpora genocidy.

Rozsudek není pravomocný, žalobce se odvolal. Ale i tak vidíme, jak je devalvován paragraf o podpoře genocidy i širší smysl pro spravedlnost. Učitelka je zproštěna obžaloby (i proto, že své – včetně vyhazovu ze školy – si užila mimosoudně). Jenže před měsícem byl za podporu genocidy odsouzen muž, který šel demonstrovat s logem wagnerovců. Může si z toho běžný občan udělat obrázek, co je a co není podpora genocidy?