Sami sobě překážkou. Nesporný úspěch si dokážeme i sabotovat

Už tehdy bylo jasné, že plán nevznikl na Hradě či na ministerstvu zahraničí. Takovou věc musel zaštítit „šéf“, tedy Petr Fiala, a koordinovat svou autoritou je musel Úřad vlády.

Od spojenců slyší vláda samou chválu, protože dokázala prosadit řešení v nestandardní situaci, a to řešení, zdá se, funguje. Ostatně v úterý premiér Fiala oznámil příslib dalších dvou set tisíc kusů munice. Spekuluje se o tom, že iniciativa patrně přinesla premiérovi audienci v Bílém domě, nad kterou se pro přílišnou zaneprázdněnost prezidenta Bidena v předvolební kampani stahovaly mraky.

Škoda jen, že prezident Pavel na setkání s občany Středočeského kraje prohlásil, že už máme shromážděné veškeré prostředky. To následně musel popřít jak poradce pro národní bezpečnost Pojar, tak premiér Fiala s tím, že se zatím povedlo shromáždit peníze jen na první várku. Kdyby o Pavlově výroku neinformovaly světové agentury, nestálo by to za řeč. Takhle to působí, že si nesporný úspěch dokážeme sami i sabotovat.