Končí casting na slovenského prezidenta. Ukázal, že emoce někdy převažují nad rozumem

Na druhé straně přinesla tato kampaň návrat velkých shromáždění občanů ve větších městech. Konaly se nejen na podporu jednoho z kandidátů, ale byly zejména namířeny proti jeho hlavnímu soupeři.

Je jasné, že úřad prezidenta je politická funkce. V uplynulé kampani ale bylo cítit, jak silně ji jednotliví kandidáti vnímají také jako mocenskou pozici, často bez ohledu na kompetence hlavy státu. Současná vláda Roberta Fica usilovala o obsazení prezidentského úřadu, protože to je z jejího pohledu další střípek do mozaiky, kterým by se přiblížila kontrole nad celým státem.