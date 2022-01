Park Vráto se rozrostl a zkrásněl

Dost často mám pocit, že přemíra bílé barvy, jak ve formě zdravotnického oblečení, materiálu anebo respirátorů, mnoho našich spoluobčanů emociálně narušila a po skončených home officech se opět nedokážou vrátit zpět do normálního života. Navíc během posledních měsíců došlo v naší společnosti k dalšímu nelítostnému rozevření nůžek mezi sociálními třídami. Všechny tyto negativní jevy se pak projevují ve stále se stupňující nervozitě a podrážděnosti občanů při komunikaci s úřady, které dnes slouží jako hromosvody hněvu.

Mnoho mých kolegů a kolegyň by mě určitě dalo za pravdu, že jednání s lidmi je čím dál tím těžší. V současné době jsme všichni totálně přehlceni přemírou informací, které se na nás valí ze všech stran. Mnoho z nás však s těmito informacemi neumí pracovat a tak si myslí, že cokoliv si umane, tak na to má nárok, protože „Máňa říkala, že to není směroplatný‟. V dnešní době už to, ale není Máňa, ale všemocné sociální sítě, kde se to moderními Brouky Pytlíky jen hemží. Bohužel i naše elity se jen málokdy dokáží shodnout, čímž se rozpolcenost naší společnosti dále jen prohlubuje. A když už si člověk myslí, že má vyhráno, tak dostane od života další políček. Ale dost těch negativních nálad.

V letošním roce jsme v naší obci zapracovali na rozvoji obecního parku, což ocenili nejen naši občané, ale i ti, co k nám zavítali na návštěvu. Nově tak vyrostly dvě nové pergoly, z nichž v jedné je umožněno připojit nabíječku na dnes velmi populární elektrokola anebo si nabít mobil. Dále se podařil v této lokalitě vybudovat malý rybníček, který slouží nejen divoké zvěři, ale i našim pejskařům k napojení a zchlazení v parných dnech. Došlo také k instalaci malého workoutového hřiště, branek na fotbálek a koše na basketbal. K tomu se přidala přírodní prolézačka pro naše nejmenší, a aby to nabylo jen o sportu, tak nově máme v našem, parku i knihobudku. Ta slouží všem příchozím a přinesla, tak do těchto míst i nějaký ten kulturní zážitek. V této aktivitě bychom chtěli i nadále pokračovat, a pevně věříme, že se podaří získat další pozemky a Park Vráto tak bude stále větší a krásnější, a svoje místo k relaxaci a oddechu si zde najdou i další občané!

Musím také s radostí oznámit, že se po dvou letech podařilo zdárně dokončit změnu č.3 územního plánu naší obce. Všichni kdo tento proces absolvovali, mi zajisté dají za pravdu, že je to důvod dát si malý přípitek. Ovšem i zde je jedno malé ale. Poněvadž během uplynulých dvou let se naše obec znatelně rozrostla, tak se začaly množit stále další a další žádosti o změnu zařazení a využití toho, či onoho pozemku. Bohužel, vlastně bohudík podmínilo zastupitelstvo další rozvoj naší obce vybudování předškolského zařízení. Pevně věříme, že v tomto směru najdeme společnost řeč, jak s vlastníky pozemků, tak s případnými investory při jednání o další podobě Vráta.