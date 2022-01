Ukrajina a Rusko: pesimismus narůstá, Biden udělal taktickou chybu

Názor

Co se ruských hrozeb Ukrajině týče, tak pro uplynulé dny je typický nápadný nárůst fatalismu a pesimismu. Stále více analytiků píše, že Putinův vpád na Ukrajinu je už hotová věc. A nakonec to ve středu řekl i americký prezident Joe Biden. Z pohledu analytiků je to pochopitelné, že to připouští americký prezident, je ale z taktického pohledu chyba. Prezident a analytik nebo komentátor – to jsou dost rozdílné role. Zvláště, představuje-li Biden stále ještě vojensky a ekonomicky největší mocnost světa.