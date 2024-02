Chabá paměť? Kdysi šarmantní Biden si teď plete politiky i členy vlastní rodiny

Myslím, že by si demokraté měli dát pohov. Zaprvé, zpráva pro prezidenta ve skutečnosti vyznívá pozitivně. Jejím primárním účelem nebylo zkoumat jeho zdravotní stav, ale rozhodnout, zda nezákonně nakládal se státním tajemstvím. Konkrétně šlo o důvěrné dokumenty o Afghánistánu, které přechovával u sebe doma v Delawaru, a o jeho zápisníky, kam si poznamenával utajované informace.

V inkriminované pasáži prokurátor Hur navrhuje Bidena za věc nestíhat proto, že neexistuje žádná porota, která by ho odsoudila – mimo jiné z toho důvodu, že by se jí prezentoval „jako postarší muž s chabou pamětí“, což by mu hrálo do karet.