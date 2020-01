Budeme mít den navíc

VRÁTO (Jihočeský kraj) Opět je tu nový rok a dokonce s líbivou číslicí 2020. Kdybych dal na numerologii, tak by nám nový rok měl přinést vše, po čemž bytostně toužíme. Ovšem jestli to nakonec bude pravda, to nám ukáže následujících 366 dní - vzhledem k tomu, že tento rok je navíc přestupným. Mohl bych tedy s trochou nadsázky říci, že na vše máme o 24 hodin více času.



Já osobně bych si nejvíce přál, aby se naplno rozběhly práce na našem krajinářském parku. Již vminulém roce započaly terénní úpravy, při kterých se osadilo několik laviček a vysázela se nová alej stromů, na kterou se podařilo sehnat sponzorský dar, za což děkujeme. V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v novém roce, a i proto jsme již podali žádost odotaci na výsadbu stromů v rámci Národního programu Životního prostředí – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích. Dotace by z 99% pokryla náklady na celkové osázení zbývající volné plochy nově budovaného parku. Tato lokalita se navíc nachází v bezprostřední blízkosti nově budovaného úseku dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, a tímto způsobem by se tedy alespoň trochu přispělo k zlepšení mikroklima v naší obci.

Pevně věřím, že postupně, tak jak se park začne osazovat i novými herními prvky si cestu do této části obce najdou všechny věkové kategorie. V nadcházejícím roce bychom zde chtěli uspořádat dětský dnes tím, že v různých zákoutích parku by děti plnily rozličné úkoly, spojené hlavně s poznáváním okolní vesnické přírody.

Jako další úkol jsme si dali vybudování zálivu u zastávky MHD, která se nachází ve středu obce. Současná zastávka je umístěna na chodníku přiléhajícím kvozovce silnice, autobusy tedy zastavují v jízdním pruhu, což omezuje dopravu na krajské komunikaci II/634 a navíc při výjezdu z místní komunikace výrazně zasahuje do rozhledových poměrů vyjíždějících vozidel, což má za následek zvýšené riziko vzniku dopravních nehod v této části obce. I na tuto stavební činnost bychom rádi získali část finančních prostředků z vhodného dotačního titulu, a proto jsme zažádali speciální stavební úřad o stavební povolení, bez jehož udělení nemá smysl o dotaci zažádat. Byla by totiž okamžitě zamítnuta z důvodu nesplnění hodnotících kritérií. Bohužel, náš stavební zákon umožňuje nemálo způsobů, jak okýžené stavební povolení zažádat... Shrnuto a podtrženo rok 2020 jsem si v vyčlenil na získání výše zmiňovaného stavebního povolení.

Posledním z velkých cílů je získání dalšího stavebního povolení, a to na stavbu nové budovy Obecního úřadu. Současná budova je více jak 120 let stará a podle toho také vypadá její technický stav. Zastupitelstvo obce již v minulém roce rozhodlo, že místo náročné rekonstrukce přistoupíme v budoucnu k demolici současné budovy, a na jejím místě vystavíme úřad nový, který by svým vzhledem i parametry zapadal do 21. století.