ŽITNÝ: Stíhání expremiéra Fica a exprezidenta Kisky se může promítnout do povolebních jednání

BRATISLAVA To tady ještě nebylo. Trestně stíhaných politiků, většinou z komunální úrovně, bylo již na Slovensku v posledních dvou, třech dekádách mnoho, těm z nejvyššího patra veřejného života se však zájem orgánů činných v trestním řízení vyhýbal. Důvody jsou nasnadě: stíhat vesnického starostu, jenž vykradl obecní pokladnu a nemá žádné politické krytí, je snadné, sáhnout ramenem zákona na předsedu vládní strany chce již ale notnou dávku odvahy a ještě silnější krytí z prokuratury, potažmo veřejného mínění.

Čas dozrál ke změnám po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně, kdy se staré šablony začaly hroutit. Orgány činné v trestním řízení po personálních změnách, zejména v čele policejního sboru, se razantně nadechly. Výsledek se dostavil jen pár měsíců před volbami, jež budou 29. února. Byla vznesena obvinění proti expremiérovi, předsedovi nejsilnější, dnes i vládní strany Smer Robertu Ficovi a exprezidentovi a předsedovi nového subjektu Za ľudí Andreji Kiskovi. Oba jsou ohromeni, stejně jako jejich příznivci, kteří si kladou otázku, co si to orgány vůči nim dovolují.



Každý z nich je přitom stíhán pro jiný delikt. Fico pro podporu exposlance za extremistickou Ľudovou stranu Naše Slovensko Milana Mazureka, jenž byl odsouzen pro podněcování k rasové a etnické nesnášenlivosti. Fico prohlásil, že to, co řekl Mazurek o Romech, si myslí na Slovensku většina obyvatel. Andrej Kiska je stíhán pro daňové podvody, jež měl spáchat v době prezidentské kampaně. Náklady spojené s kampaní dával podle vyšetřovatele do nákladů firmy, v níž byl jednatelem, a tím uměle snižoval základ daně. Zatím co Fico míní trestního stíhání využít v parlamentních volbách způsobem typickým pro slovenské reálie 90. let, kdy tuto metodu používal Vladimír Mečiar stylem „vidíte, jak mi ubližují, politicky pronásledují pro mé názory, a proto volte mě“, Kiska má pozici horší. Ostře útočí na orgány činné v trestním řízení a snaží se postavit svůj případ rovněž do světla politického pronásledování.

Bez vlivu na volby

Na výsledky voleb pravděpodobně nebudou mít tyto dva případy zásadní, pakliže vůbec nějaký vliv. Oba aktéři mají poměrně pevné elektoráty, jejich příznivci se řídí emocemi, věcné argumenty nehrají u nich prakticky žádnou roli. Důvod k odstoupení z kandidátky nevidí ani jeden z nich. Oba jsou klíčovými postavami svých subjektů. I když Robert Fico není volebním lídrem Smeru, tím je nynější premiér Peter Pellegrini, je Fico stále nejdůležitějším elementem nejen pro svoji stranu, leč i pro celou politickou scénu. Vše, co se na Slovensku děje, je poměřováno Ficem. Podobně jako v 90. letech Mečiar, dnes ovládá veřejný prostor Fico. I proto jsou zde silnější snahy o jeho marginalizaci a vražda Jána Kuciaka k tomu nabídla příležitost. Předseda Smeru musel pod tlakem událostí opustit premiérské křeslo, ale ani přes značné zdravotní potíže neopouští kolbiště a opět směřuje k vítězným volbám.

Smer oslavoval před několika dny dvacet let své existence, což je na slovenské polistopadové poměry unikát. Za celé to období vyhrál čtyřikrát parlamentní volby, z toho třikrát sestavoval vládu. To se dodnes nepovedlo žádnému politikovi na Slovensku, jen Robertu Ficovi. Jeho případným odchodem z volební kandidátky, ať už z jakéhokoliv důvodu, by došlo k výraznějším změnám v poměrech zisků mezi jednotlivými politickými subjekty než odchodem Andreje Kisky z kandidátky. Smer se ve všech relevantních volebních průzkumech pohybuje na úrovni 20 procent hlasů voličů, Kiskova strana Za ľudí dosahuje maximálně poloviny. Na sociálních sítích se spekuluje, zda si oba politikové trestní stíhání „neobjednali“, aby si zvýšili popularitu, a přilákali tak hlasy voličů. Skutečnost bude daleko prozaičtější.

Kult jánošíkovské tradice

Růst popularity slovenských neofašistů Mariana Kotleby za poslední dekádu je pro mnohé varovným signálem, že veřejnost dává stále víc hlasů politikům, volajícím po pevné ruce, po někom, kdo zjedná konečně pořádek, kdo vezme bohatým a rozdá chudým. Naivní představa, leč mezi prostým lidem značně populární. Kult jánošíkovské banditské tradice je i dnes silný a paradoxně jej dlouhodobě pěstuje právě Fico. Hlasy z tohoto rybníku mu bere ale právě Kotleba. Přetahovaná o voliče i s rasistickou výbavou mezi Ficem a Kotlebou je možným faktorem v této kauze. Mnozí z toho nesprávně usuzují, že Smer nebude mít problém po volbách působit ve vládě společně s Kotlebovou ĽSNS. To je velký omyl, jedním z hlavních pilířů Smeru je antifašistická tradice moderních slovenských dějin a tuto pozici nemíní opustit.

Andrej Kiska má v porovnání s Robertem Ficem triviálnější, byť osudovější roli. I když jeho strana získá dostatečný počet hlasů pro vstup do Národní rady SR, bude-li trestně stíhán a s hrozící obžalobou a soudním řízením na krku, nebude pro nikoho vhodným partnerem v budoucí vládě. Opozice je roztříštěná, její barvy hýří všemi odstíny spektra, programová shoda bude komplikovaná, a do toho předseda potenciálně koaliční strany, kterému hrozí trest za daňový podvod, nebude vhodným dárkem, s nímž se dají přežít roky vlády.

V tomto ohledu má Fico velkou výhodu. Bez Kiskovy strany nebude opozice podle výsledků volebních průzkumů schopna postavit většinovou vládu. Vyloučením Kotlebovy ĽSNS z jednání zbyde již jen Smer jako možný člen koalice. Fico nebude v takové vládě pochopitelně sedět, místo něj tam bude nynější premiér Pellegrini, jenž se jeví jako velký politický talent, který by časem mohl Fica plně nahradit.

Robert Fico a jeho soupeř Andrej Kiska z prezidentských voleb 2014 se nesnášejí od začátku. I když v rozdílných stranických tričkách, vývoj zatím směřuje k tomu, že by mohli nakonec být i bratry v triku. V tom pruhovaném.