Nejlepší ležák z pražských minipivovarů se vaří U Supa

PRAHA Světlá dvanáctka Sup z restauračního pivovaru v Celetné ulici v Praze vyšla vítězně z prvního ročníku degustační soutěže o Krále Prahy, pořádaného členy První pivní extraligy. Za recepturou vítězného moku stojí legenda českých sládků Ivan Chramosil.

Nejlepší lahvové ležáky z produkce průmyslových pivovarů po celém Česku vyhodnocují členové První pivní extraligy (PPE) už roky. A co zkusit ve slepém testu porovnat umění sládků pražských minipivovarů?

Geniální nápad vedl v půlce prosince ke dvěma předkolům, ve kterých se utkaly světlé 11° a 12° z 22 pražských minipivovarů (z 26 původně zapojených čtyři odmítly stočit nákupčím pivo do neutrální PET lahve a nebyly tedy do soutěže připuštěny) a toto úterý došlo na finále - tradičně na Spořilově v První pivní Tramway Jirky Bejčka Stehlíčka.

Přišli, viděli, zvítězili

Po finální degustaci deseti postupujících vzorků získalo nejlepší bodové hodnocení a vystoupalo na nejvyšší stupeň vítězů pivo, jehož recepturu U Supa stvořil a nad výrobou dohlíží Ivan Chramosil, legendární sládek, který 44 let až do svého odchodu do důchodu vařil U Fleků pověstnou černou třináctku.

Diplom Krále Prahy v rukou zástupců vítězného Pivovaru U Supa

„Nečekali jsme to, ale doufali,“ radostně opáčili přítomní zástupci pivovaru. Pořadatelé pozvali ke sledování degustace a vyhlášení výsledků všech deset finalistů, přišli jen dva – z pivovaru Loď a od Supa.

Druzí jmenovaní skoro jakoby tušili, že výlet do Tramwaye nebude zbytečný. A Loď ve finále sice skončila osmá z deseti, ale celkově to lze brát jako osmá z 22 zúčastněných.

Stříbrnou medaili si vysloužila světlá dvanáctka žižkovského Pivovaru Victor a třetí se na bedně se stejným počtem bodů umístila jedenáctka Šárka z Libockého pivovaru společně s Klasickou světlou dvanáctkou z Břevnova.

Z Krále bude tradice

„Byl to první ročník, ale Král Prahy se povedl a uděláme z něj každoroční tradici,“ raduje se prezident PPE Ladislav Jakl.

Pivovar U Supa se pyšní v prostorách gotického domu uprostřed lokálu skleněnou varnou, která je jedinou v Česku a údajně jednou z pouhých čtyř v Evropě. Má to nespornou výhodu - hosté se mohou lépe kochat procesem výroby. Pokud ovšem zrovna přijdou v čas, kdy sládek vaří, což je dvakrát v týdnu.

Skleněná varna Pivovaru U Supa.

Celé prostory, patřící podobně jako spousta dalších historických objektů v Celetné ulici Univerzitě Karlově, prošly v roce 2016 rozsáhlou rekonstrukcí.

Organizoval ji provozovatel pivovaru společnost La Gare Restaurants, která má ve svém portfoliu také třeba Dům francouzské gastronomie La Gare, restauraci Les Moules s nabídkou belgických piv, Vozovnu ve Stromovce a Staroměstskou pražírnu.

Celkové výsledky finále Krále Prahy:

1. Pivovar U Supa - Sup světlá 12

2. Pivovar Victor - Světlý Victor 12

3. Libocký pivovar nad Šárkou - Šárka 11

3. Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha - Klasická světlá dvanáctka

5. Pivovar Moucha - České Moucha ležák 11

5. Pivovar U Bulovky - Richter Ležák (12,3)

7. Sousedský pivovar Bašta - Světlý ležák 12

8. Loď pivovar - Loď 12 Republika

9. Vinohradský pivovar - Vinohradská 12

10. Pivovar Na Lochkově - Lochkovská 11