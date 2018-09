Nejméně 20 obětí si vyžádal sebevražedný útok v tělocvičně na západě Kábulu. K útoku se nikdo nepřihlásil

Kábul Nejméně 20 mrtvých a na 70 zraněných si ve středu vyžádal sebevražedný útok v tělocvičně wrestlingu na západě afghánské metropole Kábulu a následná sekundární exploze. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AP. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil.

Tělocvična, kde se odpálil sebevražedný útočník, se nachází v části města, kde žijí převážně příslušníci etnické menšiny Hazárů, kteří se hlásí k šíitské větvi islámu. Většina Afghánců vyznává sunnitský islám. Hazárové jsou opakovaně cílem atentátů ze strany sunnitských extremistů.



Druhý výbuch místem otřásl po příjezdu policistů. U tělocvičny se tou dobou shromáždili také novináři. Svědkové na sociálních sítích uvádějí, že šlo o bombu ukrytou v přistaveném voze. Podle agentury Reuters byli cílem druhého útoku policisté a novináři.

K útokům v této části města se obvykle hlásí teroristická organizace Islámský stát (IS). Při posledním útoku v polovině srpna tam zemřelo přes 30 studentů, kteří se připravovali na přijímací zkoušky na univerzitu. Útočník podle vyšetřovatelů tehdy do vzdělávacího centra vešel zadním vchodem a dostal se až do třídy, ve které bylo v tu dobu více než 100 studentů.