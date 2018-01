Rozvod a neshoda rodičů není důvodem pro odklad školy, rozhodl Ústavní soud

BRNO Konflikty rodičů nemohou být důvodem k dodatečnému odkladu školní docházky, zdůraznil dnes Ústavní soud (ÚS) v novém nálezu. Týkal se dívky ve střídavé péči. Nastoupila do první třídy, ale kvůli neshodám rodičů, zda bude chodit do základní školy v Brně nebo Olomouci, se měla vrátit do mateřské školky.

„Nelze akceptovat dodatečný odklad školní docházky jen proto, že nejprve rodiče a poté soudy nebyly schopny (ani předběžně) včas poměry nezletilé upravit tak, aby se mohla řádně vzdělávat na základní škole v běžném režimu, tedy od šesti let věku,“ stojí v nálezu.



Rozvedení rodiče navrhli už v druhé polovině roku 2016 změnu péče ze střídavé na výlučnou jednoho z nich. Řízení dosud neskončilo. V lichém týdnu je dítě u matky v Brně, v sudém u otce v Olomouci. V obou městech ji loni přijali do škol. Rodiče předpokládali, že bude navštěvovat jednu z nich - podle toho, komu soud dítě svěří do péče.

Protože rozhodnutí o péči nepřicházelo, začala matka usilovat o dodatečný odklad školní docházky, jehož podmínkou je v případě konfliktu zájmů souhlas obou rodičů. Otec s odkladem nesouhlasil, proto matka podala na konci srpna návrh na vydání předběžného opatření k Městskému soudu v Brně, kterým usilovala o nahrazení souhlasu.

Městský soud návrhu nevyhověl, uspěla však u Krajského soudu v Brně, který otcův souhlas nahradil. Matka poté loni v říjnu opětovně požádala o dodatečný odklad docházky, kterou při tom dívka už nastoupila. Ještě týž den ředitelka brněnské základní školy vyhověla s tím, jsou splněné všechny předpoklady.

Díky vstřícnému postoji ředitelky dívka stále navštěvuje alespoň školu v Olomouci

Kolizní opatrovník, tedy brněnský magistrát, podal jménem dítěte ústavní stížnost. Podle ÚS skutečně krajský soud nepostupoval v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Nezohlednil negativní dopady svého rozhodnutí, nezjistil ani názor dítěte, které je podle ÚS nepochybně v šesti letech schopné vyjádřit se k tomu, zda si přeje chodit do školy.

Navíc dodatečný odklad školní docházky je možný jen v situaci, kdy dítě výuku nezvládá, což nebyl dívčin případ. Díky vstřícnému postoji ředitelky dívka stále navštěvuje alespoň školu v Olomouci, kde podle zjištění ÚS patří k nejlepším žákům třídy. Olomouckou ředitelku ÚS pochválil. „Projevila cit pro věc a ‚zdravý rozum‘, který ÚS v této věci postrádá u většiny zainteresovaných institucí,“ stojí v nálezu.

Nejlepším zájmem dítěte je podle ÚS zajištění stálého prostředí, v němž by dítě mohlo rozvíjet své vztahy v rodině, se spolužáky a vzdělávat se, což dívce lépe pomůže udržet si odstup od konfliktu rodičů. Ti podle soudu sledují především své vlastní zájmy a dopady na dítě si v lepším případě neuvědomují.

Spor o nahrazení otcova souhlasu se vrací ke krajskému soudu. „Obecné soudy by zároveň měly zvážit, zda nejsou splněné předpoklady pro nařízení předběžného opatření o výlučné péči jednoho z rodičů tak, aby nezletilá mohla navštěvovat základní školu v místě bydliště jednoho z nich,“ uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.