Podle Netanjahua zvažuje přesun ambasády do Jeruzaléma půl tuctu zemí

JERUZALÉM Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek řekl, že „nejméně půl tuctu zemí“ uvažuje o přesunu svých velvyslanectví do Jeruzaléma poté, co k tomuto rozhodnutí dospěly Spojené státy. Informovala o tom agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump oznámil v prosinci, že Spojené státy uznaly Jeruzalém za hlavní město Izraele, čímž pobouřil arabské spojence Washingtonu i Palestince, kteří chtějí, aby východní

část města byla hlavním městem jejich budoucího státu. Americké velvyslanectví se má přestěhovat do Jeruzaléma z Tel Avivu 14. května, na 70. výročí založení státu Izrael.



„Abychom podpořili mír ... přesuňte tam své ambasády,“ řekl ve čtvrtek Netanjahu zahraničním diplomatům na recepci v Jeruzalémě, během oslav 70. výročí existence izraelského státu, které podle hebrejského kalendáře připadá na čtvrtek.

Netanjahu poděkoval Guatemale, která se rozhodla přesunout své velvyslanectví krátce po oznámení Spojených států, ale nezmínil se o dalších zemích, o nichž tvrdí, že tento krok zvažují.

„Jsem potěšen, když říkám, že existuje nejméně půl tuctu zemí, které v současné době vážně mluví o tom, že přesunou svá velvyslanectví do Jeruzaléma,“ řekl Netanjahu.

Prvních deset velvyslanectví, která se mají přemístit do Jeruzaléma, bude mít „preferenční zacházení“, dodal izraelský premiér, aniž vysvětlil, co tím myslí.

Ambasáda USA v Jeruzalémě bude zatím formální, mluví se i o přesunu českého velvyslanectví

USA formálně přesunou velvyslanectví do budovy generálního konzulátu a velvyslanec tam bude zřejmě jednou týdně dojíždět. V zásadě ale celý aparát zůstane v Tel Avivu, dokud si USA novou ambasádu v Jeruzalémě nepostaví. To může trvat několik dalších let.

Izraelská televize Channel 10 v polovině března tvrdila, že i Česká republika začala zjišťovat možnosti pro přesun svého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. V ČR je podle izraelské televize pro přesun velvyslanectví zatím prezident Miloš Zeman, ale nikoli premiér Andrej Babiš.

Podle izraelských sdělovacích prostředků izraelský velvyslanec v Praze Daniel Meron v tajném vzkazu izraelskému ministerstvu zahraničí napsal, že ČR zahájila vnitřní vyhodnocování možností a rizik spojených s přesunem ambasády. Meron ve vzkazu údajně uvedl, že ČR je možnosti přesunu otevřenější vzhledem k tlaku, který Izrael vyvíjí po ohlášení USA a Guatemaly o přemístění jejich zastupitelských úřadů do Jeruzaléma.