Netanjahu v EU: Uznání Jeruzaléma není překážkou mírového procesu

BRUSEL Izraelský premiér Benjamin Netanjahu doufá, že většina zemí Evropské unie uzná Jeruzalém za hlavní město Izraele. Řekl to v pondělí v Bruselu před jednáním s ministry zahraničí EU. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová na společné tiskové konferenci s Netanjahuem zopakovala, že podle EU by měl být Jeruzalém hlavním městem Izraele i Palestiny.

„Všechny evropské státy by měly uznat Jeruzalém (za hlavní město Izraele), i když ještě není mírová dohoda s Palestinci,“ řekl Netanjahu. Ten je podle izraelského deníku The Jerusalem Post prvním premiérem Izraele na návštěvě v EU po 22 letech.



Uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele, jako to minulý týden udělal americký prezident Donald Trump, podle Netanjahua není překážkou mírového procesu. Trump prý jen uznal to, co už dávno bylo realitou.

Mogheriniová nicméně zopakovala unijní postoj, podle něhož musí být status Jeruzaléma výsledkem mezinárodních jednání. „Jediné reálné řešení izraelsko-palestinského konfliktu jsou dva státy s Jeruzalémem jako hlavním městem obou“.

Trump svým prohlášením o Jeruzalémě z minulého týdne spustil vlnu demonstrací a protestů zejména v muslimském světě. Jeho postoj kritizoval téměř celý svět.