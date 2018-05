Čeští policisté si spletli Izraelce s nizozemskými útočníky. Vtrhli na ně se samopaly a vedli je ulicemi

PRAHA Když policisté pátrali po útočnících, kteří v Praze brutálně zmlátili číšníka, dopustili se přehmatu. Zásahová jednotka vtrhla do hotelu Astoria, kde zadržela skupinu izraelských turistů. Ti si stěžují na policejní brutalitu a zbytečné ponížení, protože byli vedeni ulicemi na služebnu. Skutečné útočníky, kteří pocházeli z Nizozemska, zadržela policie o den později na letišti.

V domnění, že provádí zásah proti skupině násilníků, kteří brutálně zmlátili pražského číšníka, vtrhli policejní těžkooděnci se samopaly 22. dubna do hotelu Astoria, kde se na pokojích nacházelo sedm Izraelců. „V podvečer do našich pokojů vtrhli těžkooděnci s vytaženými samopaly, maskami, helmami a v plné zbroji. Začali nás bít a drželi nám automatické zbraně u hlav,“ popsal pro server Aktuálně.cz jeden ze zadržených Izraelců Eli Gershzon.

Podle výpovědí Izraelců je na místě policisté ani nezkoušeli legitimovat nebo zjišťovat, zda odpovídají popisu. Ve spodním prádle je měli donutit lehnout si na zem. „Šlápli nám na krky, abychom se nemohli hýbat, a spoutali nás,“ popsal Gershzon.

Policie poté podle Izraelců přiměla muže, aby se chytili za ramena a došli ulicemi Prahy na policejní služebnu v Benediktské ulici. Podle Gerszhona to bylo ponižující a trapné. „Není potřeba ani dodávat, že jsme pochodovali jako skupina hledaných teroristů v obklíčení těžkooděnců. Lidé na ulicích nás fotografovali a natáčeli na telefony,“ líčil Gershzon.



Jeden z jeho přátel musel být prý následně odvezen záchrannou službou do nemocnice. „Přechodně zatčen Policií ČR, během zákroku udává poranění na končetinách a na zádech. Převezen rychlou záchrannou pomocí, stěžuje si zejména na bolesti zad,“ píše se v lékařské zprávě, kterou cituje server Aktuálně.cz.

Kritika policie zřejmě ještě zesílí

Skutečné pachatele, skupinu sedmi Nizozemců, zadrželi policisté až na letišti díky upozornění jedné cestující.

„Dostali jsme celou řadu poznatků k pachatelům a o jejich místě výskytu. Jeden z nich byl však mylný, což ale policisté v samotném prvopočátku nemohli tušit. Zadrželi v hotelu skupinu cizinců, kteří odpovídali popisu, ale jak se následně ukázalo, hledaní pachatelé to nebyli,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk a dodal, že policie se již Izraelcům za zásah omluvila.

Nasazení těžkooděnců brání zástupci policie tím, že podezřelí byli agresivní a uměli bojové sporty. „V hotelu na recepci měli fotokopie našich pasů. Mohli si je prohlédnout a viděli by, že s napadením v centru nemáme nic společného. Ten zásah neměl smysl, špatně to odhadli,“ kritizuje postup policie Gershzon. Policisté to odmítli s tím, že na recepci hotelu údaje potřebné k řádné identifikaci k dispozici.

Izraelci teď skrze právníka chystají oficiální stížnost a budou požadovat omluvu. Zároveň žádají vymazání všech potenciálních záznamů, které by je s trestnou činností v Česku spojovaly. Izraelské velvyslanectví, které o incidentu informovala policie, se ke kauze nevyjádřilo.