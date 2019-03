Komplikace v armádním supertendru za 53 miliard. Ministerstvo zrušilo zakázku na právního poradce

PRAHA Nebyla by to veřejná zakázka v Česku, aby ji neprovázely komplikace. Nechtěný fenomén platí dvojnásob, pokud jde o armádní tendry. Nejinak je tomu i v případě největšího armádního nákupu pásových bojových vozidel pěchoty za 53 miliard korun.

Ministerstvo obrany bylo, jak zjistily LN, nuceno zrušit zakázku na právního poradce, který má být klíčovým pomocníkem resortních nákupčích v obřím tendru na pásové obrněnce. Ty mají nahradit zastaralé sovětské stroje. Pikantní na tom je, že ministerstvo obrany ruší zakázku na externí právníky už podruhé.



„Důvodem pro zrušení zakázky bylo podání námitky, které ministerstvo obrany vyhovělo. Obdrželi jsme tři nabídky a jednu námitku. Výběrové řízení s upravenými parametry znovu vyhlásíme,“ napsal LN Jiří Caletka z tiskového oddělení resortu obrany. Půjde tak v pořadí už o třetí pokus vybrat pro strategický nákup právní poradce.

Ministerstvo, které je posledních pět let v rukou vládního hnutí ANO, čelí kritice právě kvůli tomu, že se armádní akvizice vlečou. Obrana tvrdí, že zpoždění ve výběru právníků běh tendru neovlivní. „Plánovaný harmonogram stále platí,“ dodal Caletka. S podpisem kontraktu ministr obrany Lubomír Metnar počítá ještě letos. Do roku 2026 by mělo být přes 210 kusů nových bojových vozidel pěchoty dodáno.

Resort se marně snaží vysoutěžit právní poradce od loňského srpna. Výsledkem má být čtyřletá smlouva na 14 milionů korun. Důležitý moment přitom představuje vypsání tendru a uzavření kontraktu s vítězem.



V relativně omezeném okruhu zavedených právních kanceláří v Česku nemusí být však snadné najít advokáty, kteří by v minulosti pro některou ze zbrojařských skupin nepracovali a nebyli by ve střetu zájmů.