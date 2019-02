Každé štěně dostane čip už po narození. Babiš spustil boj proti množírnám

Praha Více než stovku psů, především čivav, v otřesných podmínkách odhalila loni v červenci kontrola v domě v Sedlci na Plzeňsku. Případů vážného týrání zvířat v­ Česku stále přibývá; Státní veterinární správa podala loni osm trestních oznámení, což je dvojnásobný počet oproti roku 2017.

Smutné příběhy z takzvaných množíren, kde feny v otřesných podmínkách rodí jako na běžícím páse a ­chovatelé pak často nemocná štěňata prodávají za tisíce korun, ústí ve výrazné zpřísnění zákona.

Příprava nových paragrafů nyní získala silnou politickou oporu, urychlené řešení žádá premiér Andrej Babiš (ANO), který si nedávno sám psa pořídil. „Ministr zemědělství Miroslav Toman předloží systémové opatření. Chceme to řešit komplexně a bude to velká debata,“ sdělil LN premiér. Toman (za ČSSD) apel vyslyšel, nejpozději začátkem března dodá paragrafy na vládu. Dílčí nápady na řešení už se objevily. Například novela TOP 09, která chtěla zvýšit tresty. Problém však je, že zákon termín „množírna“ nezná, a­ není tak jasné, co trestat. Neví se ani, kolik takových míst je.

Nová zákonná úprava má zohlednit podněty odborníků, kteří dali nutné změny dohromady. Například vznik centrálního registru očipovaných psů – nyní si je vedou odděleně města a celková představa chybí. Každý chlupáč bude muset mít čip od ledna 2020, to už je schváleno, ale upraví se včasnost označení psa. Čipovat by se měla štěňata ještě předtím, než se dostanou od chovatele k majiteli. Dotkne se to všech pejskařů, nejen těch, kteří se zvířaty zacházejí špatně. Bez toho by nešlo vysledovat, že se někde rodí psů mnoho.