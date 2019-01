Kůrovcová zkáza. Experti letos očekávají zničení kolem 30 milionů stromů

PRAHA Ve známé písni se Marie Rottrová ptá, kam se poděly kytky. Kdyby se sháněla po stromech, odpověď by byla nasnadě: schroupal je kůrovec. Letos experti očekávají apokalyptický scénář – dvojnásobné množství napadeného dřeva oproti loňsku.

A už tehdy to byla kalamita, jež zásadně ovlivnila cenu dřeva i zdraví lesů. Loni lýkožravý hmyz napadl zhruba 15 milionů kubíků dřeva (zhruba 15 milionů stromů), rok předtím šest. Odhady pro letošek počítají s 30 miliony kubíků, ty nejpesimističtější mluví až o 50 milionech. Už tak se přitom poslední dva roky těžilo v podstatě pouze nemocné dřevo.

„Šíření kůrovce, mohutně podpořené klimatickými podmínkami, je nesrovnatelné s tím, co známe z historie. Loni došlo celoplošně k dokončenému vývoji tří generací brouka, místně i čtyř. To je situace, pro kterou budeme těžko hledat historické srovnání,“ řekl LN Josef Vojáček, ředitel státního podniku Lesy ČR. Kůrovec se – doslova – přiživuje na dopadech změny klimatu. Nedostatek vláhy a vedro stromy vyčerpají a oslabená imunita neumí čelit broukům či houbám. Nejde jen o notoricky známý smrk. Trápí se i borovice, jilmy či jasany. Hlavním úkolem lesních hospodářů je, aby v boji s kůrovcem spojili síly.

Loňský rok se nesl v duchu výčitek, kdo se málo staral a čí je to vina. Státní lesy ukazovaly na soukromníky, ti a církevní majitelé lesů na stát i sebe navzájem. Lýkožroutům je ale jedno, kde končí který pozemek. K šíření kalamity přispělo i to, že nákladní auta s napadeným dřevem jezdila na pilu na druhém konci země a brouci vylétávali cestou. Vážné problémy jsou na Moravě, Vysočině, ve Slezsku, v Polabí a šíří se do Čech.

Ministerstvo zemědělství dá letos na obnovu lesa 1,15 miliardy, aby se holiny osázely směsí jehličí s listím. Povolí i pravidla pro kůrovcový boj. Majitelé už nebudou muset kácet kmeny, z nichž brouk už stejně vyletěl. Mohou pak napřít síly tam, kde se stromy ještě dají zachránit.