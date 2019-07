Na Wikipedii se válčí o Babiše. Autoři se přeli o znění hesla, správci museli stránku zamknout

PRAHA Premiér Andrej Babiš rozděluje – podobně jako prezident Miloš Zeman – Čechy na dva nesmiřitelné tábory. Války o předsedu hnutí ANO už se vedou i na internetové encyklopedii Wikipedie. Svádějí se o to, jak bude interpretovaný ve veřejném prostoru.

Z vrcholných českých politiků je to právě jen Babiš, Zeman a ještě Tomio Okamura (SPD), komu správci webu zamkli heslo s jeho jménem, protože střet nad adekvátním výkladem přerostl běžnou mez.



Do encyklopedie může každý přidat či doplnit heslo, ale má to svá pravidla. Pokud správci článek uzamknou, znamená to, že čelí editačním bojům nebo vandalismu. Třeba na anglické verzi zablokovali heslo „Donald Trump“ poté, co někdo opakovaně nahrazoval fotku amerického prezidenta obrázkem mužského pohlavního orgánu.

V Babišově případě provázejí tvrdé editační boje prakticky každou významnou událost kolem premiéra. Střety se například rozhořely kolem kauzy jeho stejnojmenného syna.

Odkaz na Wikipedii bývá první, co vyskočí v odpověď na vyhledávání. U Babiše to platí. Článek o něm má od roku 2015 milion zobrazení a nejen u něj si političtí marketéři hodnotu encyklopedie dobře uvědomují.

„Žádný politik nestojí o negativní popis své minulosti, chování či postojů. Je logické, že se mediální týmy politiků snaží ovládnout narativ všude, kde to jde,“ řekla LN Alžběta Králová z Institutu politického marketingu. Informace z Wikipedie považují někteří lidé za seriózní a dál si je neověřují.

Zkrátka ať už je to student, běžný uživatel, nebo novinář, každý minimálně občas zabrousí na internetovou encyklopedii Wikipedie, když si chce dohledat fakta. Jenomže s těmi je to, jako se vším ve virtuálním světě, složitější. Wikipedie je otevřený zdroj, ve kterém může kdokoli založit článek nebo doplňovat odstavce do těch stávajících, za texty nejsou sbory akademiků.