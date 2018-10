‚Po osmi letech by měl každý politik skončit,‘ říká obhájce primátorského postu v Ostravě

Na úrovni krajských měst získal staronový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) nejvyšší voličskou podporu. Komunální politik věří, že­ je to díky tomu, že neválcuje opozici a vystříhává se hrubých vyjádření. Takový styl je podle něj lékem na polarizované Česko. Rozhovor s Tomášem Macurou pro sobotní LN připravil Ondřej Koutník.

LN: I nyní před komunálními volbami, které nemají s celostátní politikou zase tolik společného, byla atmosféra vypjatá. Máte obavu z toho, jak se česká společnost polarizuje?



Mě to strašně štve. Ale nevidím recept, který by najednou zabral. Teď mi přišel mail, psal mi pán v poměrně rozezleném tónu: „Vy jste sice dostal 33­procent, ale chci vám říci, že to znamená jenom tolik, že vás 67 procent nenávidí.“ Co to jako je? Někdy mám pocit, že to takhle dříve nebývalo, že tak silně negativní emoce nebyly ani po roce 1989 nebo v 90. letech, kdy se to­všechno rodilo. Takovou polaritu jako dneska jsem tehdy necítil. Myslím si, že k tomu významně dopomáhají i politici. Tím, že dehonestují své odpůrce.

LN: Dvě jména, která nejvíc rozdělují republiku, jsou nyní Zeman a Babiš.

Je to tak, ale i ostatní k tomu začínají tendovat. Někdy mě to samotného zamrzí, snažím se nebýt příliš sentimentální. Ale když v nějaké debatě poslouchám předsedu ODS Petra Fialu, kterého mám za slušného člověka, a -+­on řekne, že v Praze to stálo za pendrek, stejně jako ve všech městech, kde vládlo ANO, neměl jsem moc chuť po takové větě jít a podat si tady v­ Ostravě ruku s občanskými demokraty. Člověk to ale musí překousnout.

LN: Kdybychom ten konsenzuální model přenesli do velké politiky, co to znamená? Utlumit zbraně?

Strašně bych si to přál. Jmenoval jste dva konkrétní lidi a já si myslím, že by oba měli trochu ubrat na plynu ve svých výrazech. Když vás někdo označí za blbce, málokdo má tak hroší kůži, aby se ho to nedotklo, a těžko s­ním pak můžete počítat pro spolupráci. Jen proto, že má někdo jiný názor, nemusím se o něm hrubě vyjadřovat. Ani říkat, že nějaká strana je partají gaunerů, v každé straně jsou dobří i­špatní. Nás jako ANO nevyjímaje.

LN: Plánujete vystoupit na jarním sněmu s kritikou směrem do hnutí. Co vám vadí?

To, co mi vadí úplně nejvíc a nemuselo by to být, je ideová neukotvenost. Nevěřím tezi, že můžeme být pro všechny, to prostě nejde. Pak se řídíme výkyvy nálad, tu je potřeba přidat důchodcům, tam zase prověřit církevní restituce, jindy chce každý cestovat zadarmo. Celou dobu nabádám, aby hnutí jednou za čas udělalo ideovou konferenci, kde bychom si řekli priority, co je náš směr, jaké hodnoty budeme prosazovat. Je to pořád liberalismus, pořád protikorupční étos? Kvůli němu já jsem na tento vlak naskočil.