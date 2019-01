‚Stavil jsem se na jedno.‘ Češi tají před lékaři každé druhé pivo a zkracují si život

Praha „Stavil jsem se na jedno,“ zahlásí občas muž, když se vrací domů později z práce. Málokdy tím přitom myslí, že by si u výčepního objednal jen jednou. Jenže toto mlžení ohledně přesné konzumace se promítá i do délky a ­kvality života Čechů.

Neochota přiznat, kolik toho lidé skutečně vypijí, generuje v ­posledních letech dvě rozporné zprávy. Podle jedné, která se opírá o oficiální statistiky o výrobě a­dovozu alkoholu, jsou Češi v ­Evropě na špici v jeho spotřebě; víc vypijí už jen Litevci.



Podle druhé, založené na dotazníkovém šetření, se země spotřebou alkoholu řadí spíše k­ evropskému podprůměru. Jeden pohled pochopitelně prezentují zdravotníci a­ jiný zase výrobci alkoholu.

Z porovnání obou údajů pak vychází jediné – tuzemský piják v­ dotaznících a u lékaře přizná jen každý druhý drink.

„Myslíme si, že lidé mají tendenci svoje odpovědi přizpůsobit. Každopádně konzumace alkoholu bude vyšší, než co nám vychází z dotazníků, protože to jsou subjektivní hodnocení. A čím víc alkoholu lidé konzumují, tím méně to přiznávají,“ říká Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu.

Ve skutečnosti tedy Češi tvoří evropskou špici v pití alkoholu a ­projevuje se to i na jejich zdraví. Vědci spočítali, že pokud by tu lidé popíjení a ­kouření omezili, průměrná očekávaná délka jejich života by se zvýšila o ­3,5 roku.

Chronická konzumace alkoholu totiž zhoršuje krevní tlak, vede k obezitě, cirhóze jater a vyššímu riziku nádorů. Je také častou příčinou nehod a sebevražd. Kouření se přidává, protože jde zpravidla ruku v ruce s popíjením.