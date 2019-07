Zákon se změní kvůli těhotné vražedkyni. Ženy budou moci rodit za mřížemi

PRAHA Jilemnice. Malebné město v podhůří Krkonoš má od poloviny června, k nelibosti místních, nového obyvatele. Je jím Petra Janáková, kterou byl soud nucen pustit na svobodu, ačkoli předloni zavraždila sběratele mincí a má si odpykat třicet let v žaláři. Propustku na svobodu si zajistila těhotenstvím. Pokud totiž kriminálnice za mřížemi otěhotní, soud vždy přeruší výkon trestu, velí zákon.

Díky tomu bude Janákové nejspíše až do jednoho roku věku potomka přerušený trest a bude se moci volně pohybovat nejen po Jilemnici, kde bydlí její matka. Nad propuštěnou vražedkyní totiž není žádný dohled. Ze zákona ji na svobodě nikdo nehlídá. „Město nemůže monitorovat občany. Jsme v tom krátcí,“ řekl LN starosta Jilemnice Vladimír Richter (ODS).



Porod ve věznici

Na situaci jako první zareagovala skupina poslanců pod vedením Jana Farského (STAN). Chtějí novelizovat trestní řád, který by nově dával soudu pravomoc rozhodnout, jak s těhotnou kriminálnicí naloží. Novelu chystá i ministerstvo spravedlnosti, zjistily LN.

Manželé Jaroslav Janák a Petra Janáková. Státní zástupkyně navrhla pro manžele doživotí.

K zásadní změně chce přikročit i Vězeňská služba (VS). Ženám hodlá umožnit rodit za mřížemi. „Jsme schopni se o narozené dítě postarat na speciálním oddělení pro matky s dětmi v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou,“ řekla LN Petra Kučerová, mluvčí VS, jež změnu zákona podporuje.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zároveň zkoumá, jak mohla Janáková ve vězení otěhotnět. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se k odpovědnosti strážců věznice nyní nechce vyjadřovat. „Čeká se na výsledek šetření GIBS,“ napsala redakci.

O možnost vyhnout se spravedlnosti otěhotněním usilují odsouzené různými způsoby. Využívají k tomu například vycházky, které může povolit šéf věznice. Přijít do jiného stavu se snaží usilovně mnohdy také už před nástupem do výkonu trestu. Poslední možností bývá takzvané koňování, tedy otěhotnění pomocí spermatu v injekční stříkačce, které do sebe žena vpraví za mřížemi.