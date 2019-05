Že se zaleknu demonstrantů? To mě špatně znají, říká Benešová

Praha Chci, aby věci nabraly spád. Už jsem požádala úředníky na ministerstvu, aby zrušili dovolené. Sama budu odříkat dovolenou, kterou mám zaplacenou, říká v­ rozhovoru pro Lidové noviny krátce po svém jmenování nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

LN Co jste si pomyslela, když jste viděla záběr naplněného Staroměstského náměstí, kde několik tisíc lidí protestovalo proti vašemu jmenování?

Protesty jsou symptom doby. Máme demokracii, takže lidé protestovat mohou, ale abych na to reagovala tak, že do funkce nepůjdu, to mě špatně znají. Opak je pravda. Rozhodně jsem se nepolekala.

LN Protestu se zúčastnili hned dva expremiéři – Bohuslav Sobotka i Mirek Topolánek. Co se vám honilo hlavou, když jste je tam viděla?

Topolánka jsem neviděla. Zahlédla jsem tam pana Sobotku. Poslali mi jeho fotografii bývalí kolegové ze sociální demokracie jako perličku na mobil. Třeba se šel podívat, jak dobře je to zorganizované. Možná to šel zkontrolovat.

LN Nastupujete do funkce za situace, kdy premiérovi Andreji Babišovi hrozí žaloba v kauze Čapí hnízdo. Ačkoli to není v pravomoci ministra spravedlnosti, panuje přesvědčení, že mu můžete jít na ruku. V sázce je povědomí o spravedlnosti a­principu padni komu padni. Co byste vzkázala lidem, kteří se toho obávají?

Nemají se čeho obávat. Ministr nemá co zasahovat do živých kauz. Ministr je navíc pod těžkým drobnohledem. Nedovolila jsem si to nikdy v minulosti. Nedovolila jsem si to ani jako advokát. Nevyužívala jsem žádných styků ani kontaktů. V současnosti mám stížnosti na Ústavním soudu. V životě by mě nenapadlo se dotazovat, kdy to přijde na řadu, nebo zjišťovat nějaké podrobnosti. Do kauzy nemohu mluvit ani ji důkazně znát. To si musí posoudit státní zástupci, kteří nesou odpovědnost za kvalitu dozoru i dohledu.

LN Ministr ale může podávat například stížnosti pro porušení zákona...

To je ale až v poslední fázi. Nejprve to musí projít všemi stupni. Musí se rozhodnout, jestli bude, nebo nebude žaloba. Existuje mnoho možností, co se s tím může stát. Nepředjímám, jak to dopadne.

LN Část kritiky se točí kolem možných personálních změn mezi žalobci. Ty jste spolu s premiérem sice dementovali, ale rošády se vrátí do hry, pokud budete prosazovat novelu zákona o státním zastupitelství, která by díky přechodným ustanovením znamenala konec současných šéfů soustavy. Nepůjde tedy o zadní vrátka, jak se zbavit pro mnohé nepohodlných státních zástupců?

Zákon o státním zastupitelství je uveden ve vládním prohlášení jako priorita. Řeší se to už mnoho let. Dokonce si pamatuji, že ještě jako nejvyšší státní zástupkyně jsem poukazovala na to, že český nejvyšší státní zástupce je poslední relikvie Evropy, protože může kdykoli skončit. Kdykoli může být odvolán. Pamatuji si, že tehdy byly poslankyněmi Eva Dundáčková a Vlasta Parkanová, jež předsedala ústavně-právnímu výboru. Tam už jsme to řešily. Snažily jsme se zavést funkční období a­důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Tehdy to padlo pod stůl. Řešila jsem to i v rámci Rusnokovy vlády. Předložila jsem novelu zákona o státním zastupitelství. Dokonce jsem si na ministerstvo vzala stážistu z řad státních zástupců, který legislativu výborně ovládá. Ten se státními zástupci vše komunikoval. Po zapracování připomínek jsem to předložila na posledním zasedání Rusnokovy vlády. Bylo to v souladu s požadavky Unie státních zástupců. Jenomže to Rusnok už nechtěl projednávat. Po mně přišla profesorka Helena Válková, která novelu neadoptovala. Začala pracovat na novém zákoně, ale ani ten nebyl úspěšný. Totéž bylo za ministra Roberta Pelikána.

Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová požádala úředníky na ministerstvu, aby zrušili dovolené.

LN Už jste si domluvila s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem schůzku?

Nespěchejte. V úterý jsem si převzala ministerstvo. Ve čtvrtek jdu do Senátu obhajovat zákony svého předchůdce. Mám jich tam celkem pět, takže mám co dělat, abych se s tím seznámila. Jsou i­ další věci, které spěchají. Musíme zde nastavit určitá pravidla. Požádala jsem úředníky na ministerstvu, aby zrušili dovolené. Sama budu odříkat dovolenou, kterou mám zaplacenou. Chci, aby věci nabraly spád. Aby se legislativa, která je připravená, posunula vpřed. Věřím, že se to podaří. Jan Kněžínek je skvělý legislativec. Zůstává v legislativní radě vlády. Určitě najdeme shodu.