Obamův viceprezident Biden by ve volbách 2020 Trumpa porazil, píše Politico

WASHINGTON Bývalý americký viceprezident Joe Biden by v případě své kandidatury zřejmě v prezidentských volbách za dva roky porazil dosavadní hlavu státu Donalda Trumpa. Ukázal to průzkum veřejného mínění, o němž informoval server Politico. Ve volbách v roce 2020 by demokratu Bidenovi dalo hlas 44 procent dotázaných, zatímco Trumpovi jen 37.

Pětasedmdesátiletý Biden na rozdíl od Trumpa svou kandidaturu neohlásil, i když možnost postavit se nynějšímu šéfovi Bílého domu nevyloučil. „Upřímně doufám, že se mezi demokraty objeví někdo jiný,“ řekl Biden letos v dubnu televizi NBC. Možnost vlastní kandidatury ale výslovně nepopřel.



Biden se o nejvyšší ústavní post ucházel v letech 1988 a 2008, v obou případech ale o demokratickou nominaci usiloval neúspěšně. Viceprezidentem byl za vlády Baracka Obamy od ledna 2009 do ledna 2017.

Mezi stoupenci demokratů by pro Bidena hlasovalo 80 procent voličů, mezi stoupenci republikánů pro Trumpa 78 procent, vyplývá z průzkumu. Pokud by se ale v Demokratické straně objevil jiný kandidát s reálnou šancí na vítězství, dostal by od demokratických voličů větší podporu než Biden.