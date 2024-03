Kontroverzní generál. Lev Prchala byl degradován poté, co se dostal do křížku s prezidentem Benešem

Lev Prchala se narodil 23. března 1892 ve Slezské Ostravě. Pocházel z národnostně smíšeného prostředí a vychodil německé školy. Nejprve gymnázium ve Frýdku, kde maturoval v roce 1911, následně se zapsal ke studiu práv na vídeňskou univerzitu.

To ale přerušila 1. světová válka, do níž narukoval již v létě 1914. V červnu 1916 byl jako nadporučík rakousko-uherské armády zajat na ruské frontě. V zajateckém táboře se přihlásil do čs. legií, kam se však v chaosu ruské revoluce dostal až počátkem srpna 1917.

Jeho hvězda zazářila během Sibiřské anabáze – bojového střetnutí s bolševiky, v němž legionáři ovládli transsibiřskou magistrálu a kontrolovali rozsáhlé oblasti Ruska. Během těchto bojů Prchala prokázal nevšední vojenský talent a výrazně přispěl k tomu, že naše legie opouštěly Rusko neporažené.