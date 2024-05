Vítejte ve světě, kde nic necítíte, ale víte, jak byste se cítit měli. Román ze života eurounijního úředníka

Kdosi vám poví o termínu, který jste nikdy neslyšeli. A následně vám zdlouhavě vysvětluje, proč je to důležité, ne-li nepostradatelné. O tom, že je to nepostradatelné, vás sice nepřesvědčí, jedno vám je každopádně jasné: on se tím živí, a přestože se z toho, co on dělá, nikdo nenají, je placen daleko lépe než jiní…

Ano, uhodli jste, nacházíme se v Bruselu, v Evropské komisi. Tam pracuje i vypravěč románu Flashdisk (2019) belgického frankofonního prozaika Jeana-Philippa Toussainta (1957).

Jeho hrdina není ani prorok, ani věštec, jak sám upozorňuje, nicméně zabývá se prospektivou, to jest budoucností: „Nesnažíme se budoucnost předpovědět, stačí nám, že si ji naplánujeme, což nás vede k tomu, že to, co nás čeká, nebereme jako území, jež je třeba objevit, ale jako území, jež je třeba zastavět.“