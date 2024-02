Pokud nic nemáš, nemáš co ztratit. Emocionálně poutavé drama Sama Sheparda ožívá divákům na dosah

Recenze

Na představení spolku Kašpar si diváci zvykli chodit především do Divadla v Celetné. Po celá léta existence ovšem jeho principál Jakub Špalek vyhledává ještě nějaký další, komorní prostor, v němž natěsno, na dosah divákům nabízí emocionálně poutavé dramatické příběhy. Takový zážitek blízkosti má něco do sebe, a i když se do prostoru vejde jen pár desítek židlí, bývá tu plno.